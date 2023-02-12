"Папа у меня суровый и почти не разрешал играть в футбол. Говорил мне: "Бросай свой футбол! Надо учиться". Но я никак не мог без футбола, это моя страсть. Старался все же сбегать на тренировки, и по возвращении отец меня избивал. Жестоко было, но я никогда не сдавался", - цитирует Олусегуна Sport24.
Олакунле Олусегун перебрался в "Краснодар" летом 2021 года из болгарского "Пловдива". Первоначально "быки" арендовали игрока, а год спустя выкупили за сумму порядка 1,2 млн евро. За все время нигериец провел 24 матча за "Краснодар", в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В апреле этого года Олусегуну исполняется 21 год.
Олусегун: отец не разрешал мне играть в футбол. Избивал, когда я сбегал на тренировки
Форвард "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал, что его отец был против футбольной карьеры сына.
Фото: ФК "Краснодар"