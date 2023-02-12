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Экс-защитник "Динамо" Фернандес: был в шоке, когда узнал, что Кокорин попал в тюрьму

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Бывший защитник "Динамо" Леандро Фернандес рассказал, как отреагировал на тюремное заключение Александра Кокорина.
Фото: РИА Новости
"Знаю, что произошло с Кокориным. Я был просто в шоке, когда узнал, что он попал в тюрьму. Но, к сожалению, такое случается в жизни", - цитирует Фернандеса "Чемпионат".

В 2018 году Кокорин попал под заключение из-за двух драк, которые их компания (вместе с Кокориным был и другой российский футболист - Павел Мамаев) устроила в центре Москвы, когда игроки отмечали 10 лет дружбы. В итоге Кокорин и Мамаев провели за решеткой около года. После выхода из тюрьмы Кокорин выступал за "Сочи", "Спартак", "Фиорентину" и кипрский "Арис", где играет сейчас.


Кокорин
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