- Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее. Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу "Спартаку". Пока у него получается, - приводит мнение Павлюченко "СЭ".
Российский центрфорвард Александр Соболев защищает цвета "Спартака" с зимы 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 22 играх за коллектив из Москвы – 1 в Суперкубке, 16 в РПЛ и 5 в Кубке России. В активе спартаковца 9 голов и 7 результативных пасов. Игрок тратит на гол примерно 180 минут. Также на счету Соболева 7 желтых карточек, в частности за разговоры с арбитрами. Александра часто обвиняют в симуляциях.
В сезоне 2021/2022 Соболев помог "Спартаку" завоевать Кубок России, забив один из голов в ворота "Динамо" в финальном матче. Сейчас красно-белые являются ближайшим преследователем лидера и действующего чемпиона "Зенита", отставая от команды Сергея Семака на 6 баллов.
Павлюченко: пускай Соболев падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу "Спартаку"
Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко высказался по поводу игры Александра Соболева.
Фото: "СЭ"