- Мем о Клаудиньо? Я оставил его в прошлом году. В начале не ожидал такого ажиотажа, было удивление. Потом разобрался, и мне все стало понятно. В команде не подкалывали, больше сам над собой шутил. У меня нет проблем с самоиронией, - приводит слова Денисова Sport24.
Напомним, что "Зенит" разгромно обыграл "Спартак" в Суперкубке России (4:0). Бразильский атакующий хавбек коллектива из Санкт-Петербурга Клаудиньо отметился результативным пасом на Вендела. После матча известный журналист Илья Казаков выделил игру российского игрока москвичей Даниила Денисова в своих социальных, сопроводив мнением о том, что спартаковцу удалось "закрыть Клаудиньо". С того момента в сети появились различные мемы о том, что Денисов закрыл бразильца. Сам Даниил назвал свой телеграм-канал "Денисов закрыл".
Денисов: мем о Клаудиньо? Не ожидал такого ажиотажа, было удивление
Российский футболист "Спартака" Даниил Денисов высказался по поводу мема про него и Клаудиньо.
Фото: РИА "Новости"