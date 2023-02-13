Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
23:00
ЭвертонНе начат
П1 1.7X 4.2П2 5.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.85X 3.1П2 2.18

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 0 1 0
СалернитанаПерерыв
П1 1.25X 5.2П2 17
Сампдория
22:45
ИнтерНе начат
П1 9X 5.2П2 1.37
Реклама лига ставок Сделать ставку

Окоча: Эменике отлично показал себя в "Спартаке". Эммануэль – топовый форвард

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "ПСЖ" и сборной Нигерии Джей-Джей Окоча высказался по поводу бывшего форварда "Спартака" Эммануэля Эменике.
Фото: ФК "Спартак"
- Я лично знаю Эммануэля. Это топовый нападающий, который отлично себя показал в "Спартаке" и "Ференбахче". О нем до сих пор помнят болельщики, как о забивном форварде, - приводит мнение Окоча Sport24.

35-летний нигерийский центрфорвард, завершивший карьеру в 2019 году, Эммануэля Эменике защищал цвета "Спартака" с 2011 по 2013 годы. За этот период нигериец принял участие в 42 встречах РПЛ за столичный коллектив. В активе Эменике 21 гол и 6 результативных пасов. В августе 2013 красно-белые продали Эммануэля в "Фенербахче", представляющего турецкую Суперлигу, за 13 млн евро (по данным портала Transfermarkt). Также форвард выступал за английский "Вест Хэм", за который сыграл в 13 матчах АПЛ. Всего за карьеру Эменике принял участие в 237 играх. На счету нападающего 92 мяча 37 ассистов.


Спартак Эменике
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Кечинов: продление контракта с Абаскалем - абсолютно верное решение. Он пришелся ко двору в "Спартаке" эксклюзив
Бывшая жена Нобоа: за 8,5 лет совместной жизни Кристиан ни разу не поднимал на меня руку. Даже оскорблений не было
"СЭ": президент "Ростова" Арутюнянц лично убеждал Карпина отклонить предложение сборной Армении
Осинькин: Рассказова в "Спартаке" хейтили за все - за что можно и нельзя
Иван Карпов: "Рубин" может арендовать форварда Миткова из болгарского "Локомотива"
Мостовой - о продлении контракта Абаскаля: свои люди, которые отдают жизнь футболу, никому не нужны 16
Тихонов: у "Спартака" замены не влияют на качество атаки. У "Зенита" игра без Малкома или Клаудиньо не совсем получается 4
Окоча: Эменике отлично показал себя в "Спартаке". Эммануэль – топовый форвард
Наставник "Рубина" Уткульбаев: мне вообще нравится футболист Дзагоев. Решим, на какой позиции он будет играть
"Спартак" продлил контракт с Абаскалем. Романцев называл тренера-ноунейма "приколом", а теперь он разрывает РПЛ 7
Журналист Фабрис Хоукинс: Неймар пока не планирует покидать "ПСЖ"
Абаскаль – о новом контракте со "Спартаком": хочу поблагодарить клуб за доверие. Продолжаем идти к победам 1
На этот раз официально. Главный дед российского футбола завершил карьеру 7
Малком: заинтересованность от "ПСЖ" мне польстила, но я не расстроился из-за срыва трансфера
Денисов: мем о Клаудиньо? Не ожидал такого ажиотажа, было удивление