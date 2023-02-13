- Я лично знаю Эммануэля. Это топовый нападающий, который отлично себя показал в "Спартаке" и "Ференбахче". О нем до сих пор помнят болельщики, как о забивном форварде, - приводит мнение Окоча Sport24.
35-летний нигерийский центрфорвард, завершивший карьеру в 2019 году, Эммануэля Эменике защищал цвета "Спартака" с 2011 по 2013 годы. За этот период нигериец принял участие в 42 встречах РПЛ за столичный коллектив. В активе Эменике 21 гол и 6 результативных пасов. В августе 2013 красно-белые продали Эммануэля в "Фенербахче", представляющего турецкую Суперлигу, за 13 млн евро (по данным портала Transfermarkt). Также форвард выступал за английский "Вест Хэм", за который сыграл в 13 матчах АПЛ. Всего за карьеру Эменике принял участие в 237 играх. На счету нападающего 92 мяча 37 ассистов.
Окоча: Эменике отлично показал себя в "Спартаке". Эммануэль – топовый форвард
Экс-игрок "ПСЖ" и сборной Нигерии Джей-Джей Окоча высказался по поводу бывшего форварда "Спартака" Эммануэля Эменике.
Фото: ФК "Спартак"