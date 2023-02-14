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Осинькин: если всё будет правильно, то через три года Пиняев должен быть в большом европейском клубе

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Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о возможном переезде Сергея Пиняева в Европу.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Он очень хочет в Европу. Серёга давно изучает английский. Его поездка в "Манчестер Юнайтед" подправила его мечты. Думаю, он теперь за них болеет. Но это, конечно, сверхвысота. Ему через три года будет всего 21. Если всё будет правильно, то через три года Пиняев должен быть в большом клубе ? не в одном из лучших, но в Европе, - приводит мнение Осинькина "Чемпионат".

Российский левый вингер, который в январе этого года стал игроком "Локомотива", Сергей Пиняев принял участие в 85 матчах за свою карьеру, в которых смог отметиться 11 голами и 13 результативными пасами. За свой предыдущий клуб "Крылья Советов" футболист набрал 2+5 по системе гол плюс пас в 30 играх Первой лиги и 5+4 в 39 встречах в РПЛ. Также на счету Пиняева 3 гола и 2 результативных паса в 7 матчах Кубка России. В ноября Пиняев впервые был вызван Валерием Карпиным в национальную команду России. 2 ноября Сергею исполнилось 18 лет.


Осинькин Пиняев Локомотив
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