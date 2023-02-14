Baza: игроков "Шинника" отселяют из отеля после драки с игроками украинского "Миная"

Футболисты "Шинника" переедут в другой отель в Турции после конфликта с игроками "Миная" из Украины.

Фото: ФК "Шинник"

По данным источника, было проведено совещание на котором присутствовали работники турецкого отеля и представители "Шинника" и "Миная", на котором было решено, что игроков ярославского клуба переселят в другой отель. Как сообщает телеграм-канал журналиста Сергея Ильёва, также будут выселены и футболисты украинского клуба.



Напомним, ранее между игроками "Шинника" и "Миная" произошла драка. По информации журналиста Ивана Карпова, конфликт спровоцировали игроки украинского клуба, которые призывали соперников к выкрику политических лозунгов.



Источник: телеграм-канал Baza