– Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча и тем, что "Зенит" занес в судейскую футболку Халка после игры. А так вообще можно? – приводит слова супруги экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна "СЭ".
16 февраля бывший арбитр Алексей Матюнин принял решение отозвать судебный иск к спортивному изданию на предмет защиты чести и достоинства. Причиной заявления послужило его недовольство информацией о том, что судья не прошел полиграф. Матюнин был пожизненно дисквалифицирован за совершенные ошибки в игре чемпионата России весной прошлого года между "Химками" и "Крыльями Советов". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу подмосковной команды. Оплошности рефери повлияли на исход поединка.
Зарема – о Матюнине: этот судья запомнился мне тем, что "Зенит" занес в судейскую футболку Халка
Зарема Салихова отреагировала на новость о том, что отстраненный арбитр Алексей Матюнин отозвал иск о защите чести и достоинства к информационному изданию.
Фото: ФК "Спартак"