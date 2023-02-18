- Вижу определенные проблемы в обороне, на краях. По Таварешу говорил уже, ему, на мой взгляд, не хватает резкости и скорости, он немного тягучий, а классического левого защитника, с левой ногой, вероятно, нет. – приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".
21-летний правый защитник из Португалии Томаш Тавареш перебрался в "Спартак" в январе 2023 года. Футболист помог своей новой команде выиграть Зимний Кубок РПЛ, сыграв свои первые матчи за столичный коллектив. В предыдущем сезоне воспитанник "Бенфики" защищал цвета "Базеля", представляющего чемпионат Швейцарии, но в концовке розыгрыша национального первенства футболист травмировал колено и пропустил остаток 2022 года. На позиции крайних защитников, помимо Тавареша, выступают россияне Даниил Денисов и Леон Классен, а также поляк Мацей Рыбус.
Шалимов: Таварешу не хватает резкости и скорости, он немного тягучий
Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов высказался по поводу игры португальского футболиста Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"