"Интерес ЦСКА к Фалькао? Да это глупости. Зачем это нужно. 37 лет, какой нам нападающий. То же самое, как взяли в "Локомотив" Смольникова и Дзюбу. Ну что они хотят, вылететь в низшую лигу? Здесь то же самое. Надо бегущих ребят брать. А этот будет стоять на месте. Фалькао - уже глубокий ветеран. Его можно заявить за команду ветеранов ЦСКА! Почему нет?", - цитирует Пономарева "СЭ".
Напомним, что на днях стало известно об интересе со стороны ЦСКА к нападающему Радамелю Фалькао. В клубе также подтвердили, что рассматривали вариант с переходом 37-летнего игрока "Райо Вальекано".
Радамель Фалькао перешел в "Райо Вальекано" в сентябре 2021 года в качестве свободного агента. Его соглашение с испанской командой рассчитано до лета этого года. В текущем сезоне колумбиец принял участие в 19 матчах, в которых дважды отличился забитыми голами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Экс-защитник ЦСКА Пономарев - о Фалькао: можно заявить его за команду ветеранов ЦСКА
Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал интерес "армейцев" к колумбийскому форварду "Райо Вальекано" Радамелю Фалькао.
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