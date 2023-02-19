Как сообщает источник, новый главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич дал понять, что Александр Черников входит в его планы, и футболист не покинет команду этим летом. Детали нового соглашения не разглашаются, однако известно, что оно будет долгосрочным. Напомним, действующий контракт 23-летнего полузащитника истекает в конце июня этого года.
В этом сезоне Черников принял участие в 7 матчах за клуб и не отличился результативными действиями. Во встрече 8 тура против "Сочи" (2:0) футболист порвал связки голеностопа, после чего больше не выходил на поле. Он перенес две операции и сейчас проходит реабилитацию.
Источник: РБ Спорт
"РБ": Черников продлит контракт с "Краснодаром"
Хавбек "Краснодара" Александр Черников договорился о подписании нового соглашения с командой.
Фото: РПЛ