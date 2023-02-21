Напомним, ранее сегодня появилась информация, что Федерация футбола Ирака предложила сборной России провести товарищеский матч между национальными командами в марте этого года. Местом проведения предполагаемой игры был назван Багдад. По информации источника, в ответ на это приглашение РФС предложил провести игру в Сочи.
Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим подопечные Валерия Карпина не провели ни одной официальной встречи после завершения отборочного этапа к ЧМ-2022. В прошлом году сборная России сыграла три официальные игры с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
Сборная Ирака занимает 68-е место в рейтинге ФИФА.
Источник: "СЭ"
"СЭ": РФС в ответ на приглашение сыграть в Багдаде предложил сборной Ирака провести матч в Сочи
РФС ответил на предложение от Федерации футбола Ирака о проведении товарищеского матча.
Фото: РФС