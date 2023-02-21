- Дзюба будет очень стараться забить "Спартаку". Как правило, игроки очень мотивированы забить гол своей бывшей команде. А тут еще такая большая команда, как "Спартак". Артем будет очень мотивирован, - приводит мнение Ари "РБ Спорт".
Воспитанник "Спартака" Артем Дзюбы, играющий на позиции центрального нападающего, с большой долей вероятности, сыграет свой первый матч за "Локомотив", куда он перебрался в середине февраля, против красно-белых в рамках Кубка России. Ранее, защищая цвета "Зенита", лучший бомбардир в истории чемпионатов России и национальной команды страны отправил 7 мячей в ворота московского коллектива в 13 встречах, начиная с сезона 2015/2016. Последний раз форвард отличался в ворота "Спартака" осенью 2021 года, в котором петербуржцы отправили в ворота красно-белых 7 мячей.
Ари: Дзюба будет очень стараться забить "Спартаку"
Экс-форвард "Спартака" Ари высказался по поводу мотивации новичка "Локомотива" Артема Дзюбы на кубковый матч против красно-белых.
Фото: ФК "Локомотив"