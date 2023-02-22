- Слегка замёрз, когда вернулись, такой уж здесь климат. Мы рады, что скоро будут официальные игры. Огорчение одно — холодно, но скоро станет теплее, - приводит комментарий Ранджеловича "Матч ТВ".
25-летний нападающий "Урала" из Сербии Лазар Ранджелович пополнил состав екатеринбургского коллектива в сентябре 2022 года. С того момента серб принял участие в 14 встречах за шмелей. В активе Лазара 3 гола и 4 результативных передачи. Футбольный клуб "Урал", которым руководит Виктор Гончаренко, свой первый матч после рестарта российского футбольного сезона проведет сегодня против "Ростова" в рамках национального кубка. В РПЛ же уральцы сыграют в гостях со "Спартаком" в рамках 18-го тура.
Форвард "Урала" Ранджелович: рад, что возвращаются официальные игры. Огорчение одно — холодно
Сербский футболист "Урала" Лазар Ранджелович поделился эмоциями от возвращения российского футбольного сезона.
Фото: ФК "Урал"