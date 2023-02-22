- В составе "Локомотива" с первых минут выйдет Дзюба? Это замечательно! – приводит комментарий Мележикова "СЭ".
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов принял решение выпустить в с первых минут воспитанника "Спартака" Артем Дзюбу на матч Кубка России против команды Гильермо Абаскаля. Ранее лучший бомбардир в истории РПЛ уже играл против своей родной команды за "Зенит". Защищая цвета петербуржцев, Артем в 13 играх отправил в ворота москвичей 7 мячей.
Мележиков: замечательно, что Дзюба выйдет в основе "Локомотива" с первых минут
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков отреагировал на появление основе "Локомотива" Артема Дзюбы в кубковом матче.
Фото: ФК "Локомотив"