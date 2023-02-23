"О, великий менеджмент "Динамо", который восхваляют все журналисты и блогеры. "Динамо" огребли от "Крыльев", у которых каждые полгода новый состав и играет молодежь практически без легионеров", - цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, сегодня "Крылья Советов" обыграли "Динамо" в первом матче четвертьфинала Кубка России (2:1). Дебютными голами в составе самарцев отметились Владимир Писарский и Александр Зуев. Единственный мяч в составе бело-голубых забил Константин Тюкавин. Ответная встреча между командами состоится в среду, 1 марта.
Зарема: великий менеджмент "Динамо" - огребли от "Крыльев", у которых каждые полгода новый состав
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала поражение "Динамо" от "Крыльев Советов" в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"