- Способен ли ЦСКА выиграть Кубок России в этом году? Да. Я думаю, что да. У нас есть шансы, будем делать все возможное для этого, - приводит комментарий Карраскаля "РБ Спорт".
В нынешнем розыгрыше Кубка России ЦСКА был посеян в группу D вместе с "Уралом", "Сочи" и "Торпедо". За 6 туров столичный коллектив набрал 13 очков и занял 2-е место, уступив первую строчку "Уралу". Благодаря этому результату "армейцы" смогли выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира. Жеребьевка определила первым соперником команды Владимира Федотова в играх на выбывание "Краснодар". Вчера ЦСКА и "быки" в Москве сыграли первый поединок в рамках кубкового противостояния. Игра завершилась разгромной победой хозяев (3:0). Голы на счету Мойзеса, Федора Чалова и Антона Заболотного. Колумбийский атакующий хавбек Хорхе Карраскаль отыграл все 90 минут и отметился незабитым 11-метровым.
Карраскаль: ЦСКА способен выиграть Кубок России в этом году
Колумбийский футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался по поводу того, сможет ли клуб выиграть Кубок России в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА