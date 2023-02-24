Мойзес: посвятил свой первый гол за ЦСКА своей дочке Елене, которая ещё не родилась
Бразильский защитник ЦСКА Мойзес признался, что посвятил свой первый гол за армейцев своей еще не родившейся дочке.
"Чемпионат"
Мойзесу, который пополнил состав ЦСКА в августе 2022 года, перейдя на правах аренды до конца текущего сезона из бразильского "Интернасьонала", забил свой первый гол за армейцев в матче Кубка России с "Краснодаром" (3:0). Бразильский защитник открыл счёт в матче, что позволило ему стать автором победного мяча. Ранее Мойзес записал в свой актив две результативные передачи за ЦСКА.