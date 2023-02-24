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Магкеев: Дзюба нам помогает и на поле, и вне его. Не сомневаюсь, он даст результат

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Защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев оценил дебют нападающего Артема Дзюбы в составе "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
Дзюба – хороший, опытный игрок. Он нам помогает и на поле, и вне его. В матче со "Спартаком" все видели, что он прекрасно борется за второй мяч, хорошо в верховых единоборствах. Не сомневаюсь, он даст результат, – приводит слова Магкеева Sport24.

22 февраля Артем Дзюба дебютировал за "Локомотив" в домашнем матче четвертьфинала Кубка России против "Спартака" (0:1). Во втором тайме он мог записать на свой счет первый гол в составе своей новой команды, однако сначала головой пробил в штангу, а затем загубил контратаку, мощно пробив над перекладиной. Защитник красно-зеленых Станислав Магкеев сравнял счет под занавес встречи, но арбитр Владислав Безбородов отменил взятие ворот после просмотра VAR из-за положения вне игры у Камано.


Локомотив Дзюба Магкеев Кубок России Спартак
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