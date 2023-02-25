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Данила Козлов: цель - закрепиться в основе "Зенита". По моему контракту надо чаще играть, тогда он будет расти

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18-летний полузащитник "Зенита" Данила Козлов рассказал, как воспринял подписание нового контракта с клубом.
Фото: ФК "Зенит"
- Уже был готов и особо не раздумывал. По этому контракту надо как можно чаще играть за основной состав, тогда он будет только расти. Так что цели именно такие - закрепиться в основе. Во-первых, я счастлив в "Зените". Во-вторых, буду доказывать именно здесь. А если что, есть "Зенит-2", молодежка. Да и время пока есть. Мне всего 18, и сезон точно можно поиграть за младшие команды, а потом думать, что дальше, - передает слова Козлова Matchtv.ru.

18-летний хавбек молодежного состава "Зенита" Данила Козлов в ходе зимнего межсезонья работал на сборах вместе с первой командой сине-бело-голубых. В текущем сезоне на счету футболиста 18 матчей в Молодежной футбольной лиге, в которых он забил 5 голов и выполнил 4 результативных паса, ранее полузащитник выступал только в ЮФЛ-2. В январе 2023 года руководство петербуржцев подписало с Данилой Козловым новый контракт.


Зенит Козлов
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