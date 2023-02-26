По сообщениям СМИ, "Краснодар" и 23-летний российский хавбек Александр Черников подписали новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. Таким образом, футболист, чей действующий контракт заканчивался этим летом, не покинет клуб в окончании этого сезона.
Александр Черников – воспитанник академии "Краснодара". За свой родной клуб россиянин провел 37 игр в РПЛ. В активе игрока 2 гола, 1 ассист, 37 желтых и 4 красных карточки. В текущем сезоне Черников поучаствовал в 8 поединках за "быков" - 7 в РПЛ и 1 в Кубке России.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" продлил контракт с Черниковым до 2026 года
Российский футболист Александр Черников останется в "Краснодаре" до 2026 года.
Фото: "Краснодар"