- Лучший сербский футболист прямо сейчас? Митрович уже столько лет преуспевает в Англии. Влахович проявляет себя в топ-клубе, Милинкович-Савич тоже заметен в Серии А. А лучший русский? Дзюба. Да, по-прежнему. Тоже голевая машина, как Митрович. И давай еще Шатова назову! – приводит мнение Ранджеловича Sport24.
34-летний Артем Дзюба в данный момент является игроком "Локомотива". За свою карьеру российский форвард играл в "Спартаке", "Томи", "Ростове", "Зените" и тульском "Арсенале". Всего на счету Артема 390 поединков в рамках РПЛ, в которых он сумел отметиться 148 точными попаданиями и 86 результативными пасами. Этот результат позволил Дзюбе стать лучшим голеадором в истории российского первенства. Также воспитанник красно-белых находится на 2 месте в списке бомбардиров и замыкает тройку лучших ассистентов и истории "Зенита". В сезоне 2021/2022, который стал для Дзюбы последнем с составе петербуржцев, Артем забил 13 голов и набрал 10 ассистов. Текущий сезон футболист начинал в турецкой "Адане Демирспор", за которую отыграл 5 встреч и забил 1 гол. В ноябре 2022 года Дзюба ушел из клуба.
Нападающий "Урала" Ранджелович: Дзюба - лучший российский футболист. Голевая машина, как Митрович
Сербский футболист "Урала" Лазар Ранджелович высказался о том, кто является лучшим российский футболистом.
Фото: "Чемпионат"