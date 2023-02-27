- На самом деле, легионеры хорошие. Бразильцы делают игру. Многие болельщики говорят, что нашим надо больше места, но все шансы для этого есть. Какая великолепная Академия! Ты ее проходишь, но потом можно окунуться в другие команды и уже потом прийти в «Зенит». Но многие из молодежи не готовы к этому. Им надо пройти Академию, «Зенит»-2 и попасть в основную команду. Стало тепличное поколение.
В текущем составе санкт-петербургской команды выступают девять легионеров, семеро из которых представляют Бразилию и двое - Колумбию. Гражданством селесао обладают Малком, Клаудиньо, Вендел, Родригао, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан и Роберт Ренан. Вильмар Барриос и Матео Кассьерра представляют Колумбию. Александр Спивак, защищавший цвета "Зенита" с 2000 по 2007 год, с 2009 года работает в академии клуба из Санкт-Петербурга тренером.
Источник: "Спорт день за днем"
Спивак: у "Зенита" великолепная академия, но новое поколение стало тепличным, им нужно все готовое
Бывший футболист "Зенита" Александр Спивак раскритиковал поколение молодых игроков за неготовность к конкуренции с легионерами.
Советский спорт