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Леонид Федун - о матче с "Локомотивом": стоило мне уйти - стали судить нормально. Дзюбу не комментируем

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Экс-владелец столичного "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу "красно-белых" над "Локомотивом" (4:2) в 1/4 финала Кубка России.
Фото: ТАСС
"Стоило мне уйти - стали судить нормально. Мне игра понравилась. Весенняя игра и приятные эмоции. Причем игроки не страдали, а бились на поле. Дзюбу не комментируем. Соскучился ли по "Спартаку"? Я с ним не расстаюсь. Быть зрителем гораздо приятнее", - цитирует Федуна "Чемпионат".

Напомним, первый матч, проходивший на домашней арене "железнодорожников", закончился минимальной победой "красно-белых" (1:0).

Летом прошлого года компания "Лукойл" объявила о приобретении 100% акций "Спартака" и заявила о сложении Федуном полномочий президента, члена и председателя совета директоров клуба.

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. При нем клуб по разу становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Также команда шесть раз завоевывал серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата России по футболу и четырежды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.


Федун Спартак Локомотив Кубок России
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