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Лантратов: если бы Дзюба был в воротах, то тоже бы взял пенальти

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Вратарь "Локомотива" Илья Лантратов рассказал о помощи форварда команды Артема Дзюбы во время пенальти в кубковом матче против "Спартака" (2:4).
Фото: "Чемпионат"
- Дзюба во время игры подходил и шутил. Если бы он был в воротах во время пенальти, то тоже бы угадал и выручил. Подходил ко мне? Подсказывал и шутил — три раза угадал. Голкипер? Ну да! – приводит слова Лантратова "Чемпионат".

"Локомотив" вылетел из верхней сетки плей-офф Кубка России, проиграв "Спартаку" (2:5). Российские футболисты Илья Лантратов и Артем Дзюба вышли на поле с первых минут и провели все 90 минут. В самой концовке матча главный арбитр из Ростова Сергей Иванов назначил два 11-метровых в пользу команды Гильермо Абаскаля. Лантратов сумел отразить оба пенальти от голландца Квинси Промеса. Но во время пробития 2 удара, голкипер, который пополнил состав красно-зеленых только зимой этого года, вышел за линию ворот, тем самым нарушив правила. Арбитр потребовал перебить 11-метровый. С третьей попытки Промес сумел пробить Илью и отправил 4-й мяч в ворота "Локомотива". Отметим, что еще один новичок "железнодорожников" Артем Дзюба на тренировках "Зенита" и сборной России часто становился в ворота.


Лантратов Дзюба Локомотив Спартак
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