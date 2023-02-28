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Денисов: столько россиян в составе "Спартака" - это отлично для клуба и российского футбола

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Российский футболист "Спартака" Даниил Денисов высказался по поводу количества российских игроков в основе команды на матчи против "Локомотива".
Фото: Global Look Press
- У нас достаточно молодая команда, и есть много молодежи. Считаю, отлично для "Спартака" и российского футбола, - приводит мнение Денисова Sport24.

20-летний защитник "Спартака" из России Даниил Денисов в кубковом противостоянии с "Локомотивом" сыграл в обеих встречах. В 1-м поединке против "железнодорожников" (1:0) футболист отыграл 88 минут, а вчера Денисов помог своему клубу 2-й раз победить команду Михаила Галактионова (4:2) и пройти в следующий раунд Кубка России, отыграв 87 минут. В 1-м матче против "Локомотива" наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль принял решение выпустить в основе команды 11 россиян, а сегодня в основе вышло 10 российских игроков.

Всего на счету Даниила Денисова в этом сезоне 26 встреч за столичный коллектив, в которых защитник сумел отметиться 1 голом и 4 результативными пасами.


Денисов Д Спартак
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