- Игнатов — талантливый игрок, у него большое будущее. Уверен, скоро Миша перерастет уровень РПЛ и у него появятся предложения из Европы. Но для этого ему нужно регулярно играть, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт".
22-летний атакующий хавбек из России Михаил Игнатов является выпускником академии "Спартака". За основную команду столичного коллектива россиянин дебютировал в сентябре 2018 года в матче Лиги Европы против "Рапида" (0:2). С того момента воспитанник красно-белых провел 45 поединков за москвичей в рамках РПЛ, в которых сумел отметиться 3 точными попаданиями и 4 голевыми пасами. В текущем сезоне Игнатов набрал 3+3 по системе гол плюс пас в 17 встречах за "Спартак". Контракт Михаила с московским клубом рассчитан до конца декабря 2025 года.
Рианчо: скоро Игнатов перерастет уровень РПЛ и у него появятся предложения из Европы
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился мыслями по поводу игры российского футболиста москвичей Михаила Игнатова.
Фото: РПЛ