"Да, было сложно играть против Дзюбы", - цитирует Тавареша "СЭ".
Напомним, "Спартак" обыграл "Локомотив" по итогам двух матчей в четвертьфинале Кубка России (1:0; 4:2). Артем Дзюба вышел в стартовом составе в обоих матчах и сыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями, один раз попав в штангу в первой встрече.
Артем Дзюба в зимнее трансферное окно подписал контракт с "Локомотивом". Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее он выступал в РПЛ за "Зенит", тульский "Арсенал", "Ростов", "Спартак" и "Томь"
Тавареш - о матче с "Локомотивом": было сложно играть против Дзюбы
Защитник "Спартака" Томаш Тавареш высказался об игре против Артема Дзюбы в матче с "Локомотивом" в четвертьфинале Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"