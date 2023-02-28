"Админресурс "Зенита"? Не знаю даже, верить ли в это – вроде нет, но мысли такие проскакивают. С другой стороны, они – самая богатая команда в России, и иностранцы делают разницу. Насчет админресурса… Так можно и про другие команды сказать – что "Локомотиву" мешает быть в первой пятерке? Руководители! Этот вопрос можно к любой команде отнести", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, "Зенит" в четырех последних сезонах кряду становился победителем чемпионата России. Все эти чемпионства были завоеваны после того, как главным тренером сине-бело-голубых стал Сергей Семак, ранее выступавший за клуб в качестве игрока. В нынешнем сезоне "Зенит" лидирует в РПЛ после 17 туров, опережая "Спартак", идущий вторым в турнирной таблице, на шесть очков.
В первом матче РПЛ после возобновления сезона "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с "Пари НН". Встреча пройдет в субботу, 4 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Мостовой: админресурс "Зенита"? Такие мысли проскакивают
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал обвинения "Зенита" в наличии административного ресурса.
Фото: "Чемпионат"