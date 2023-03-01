- Чемпионство "Спартака" в РПЛ? Почему нет. "Спартак" может выиграть. Они пытаются играть с "Зенитом" на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют. Это все говорит о том, что где-то они приближаются. Иностранцы более качественные стали. Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку и вот результат.
Испанец Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года, перед стартом текущего сезона. В первом матче на посту наставника красно-белых испанский специалист встретился с "Зенитом" в финале Суперкубка России, где потерпел сокрушительное поражение 0:4. Затем "Спартак" проиграл "Зениту" в рамках РПЛ 1:2, после чего одержал победу над петербуржцами в матче Кубка России 3:1. Четвертый матч между соперниками закончился вничью 0:0. В турнирной таблице красно-белые под руководством Абаскаля занимают вторую строчку с 36 набранными очками после 17 сыгранных матчей, уступая лишь "Зениту", в активе которого 42 очка. Следующая очная встреча между лидерами чемпионата состоится в начале мая.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Быстров: "Спартак" может выиграть РПЛ, почему нет? "Зениту" матчи с ними уже не так легко даются, психуют
Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров заявил, что красно-белые могут навязать борьбу петербуржцам за чемпионство в РПЛ.
"Матч ТВ"