- В любом конфликте на футбольном поле всегда виноваты обе стороны. Я бы не говорил, что этот виноват, а другой нет. Конечно же, всем очевидно, в чем это решение не совсем справедливо, — все видели и понимают это. Но подобные матчи всегда будут наполнены подобного рода борьбой, и всегда каждый будет защищать свою команду.
Напомним, матч 6-го тура группового этапа Кубка России в текущем сезоне между "Зенитом" и "Спартаком" сопровождался массовой дракой футболистов. В стычке приняли участие большинство игроков обеих команд. По итогам драки по три футболиста "Зенита" и "Спартака" получили красные карточки, а позднее получили дисквалификацию на шесть матчей Кубка России каждый. В составе "Зенита" были наказаны защитник Родригао, нападающий Малком и сам Вильмар Барриос. У "Спартака" дисквалификации подверглись нападающий Александр Соболев и Шамар Николсон, а также вратарь Александр Селихов.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Барриос - о дисквалификации за драку в матче со "Спартаком": конечно же, всем очевидно, в чем это решение не совсем справедливо
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос назвал решение КДК РФС дисквалифицировать игроков петербуржцев за драку в матче со "Спартаком" несправедливым.
ФК "Зенит"