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Малафеев: у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра

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Экс-спортивный директор "Зенита" Вячеслав Малафеев отреагировал на обвинения со стороны бывшего нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
В своем интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна Дзюба заявил, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не перешел в "Зенит", так как Малафеев заблокировал трансфер из-за якобы "неправильного агента".

– Захарян, безусловно, находился в сфере интересов нашего клуба, но в переговорах на тот момент нам было отказано из-за желания самого игрока остаться в "Динамо". В очередной раз убеждаюсь в том, что у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Некоторые его высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра. Артем делает все для того, чтобы он остался в памяти поклонников футбола не как хороший футболист, а как, мягко говоря, "сказочник", – приводит слова Малафеева "СЭ".

Арсен Захарян проводит второй сезон в московском "Динамо", воспитанником которого является. В текущем сезоне на счету 19-летнего полузащитника три забитых мяча и шесть голевых пасов в 23-х встречах. В зимнее трансферное окно Захаряна активно сватали в "Галатасарай". Отмечалось, что "Динамо" достигло договоренности со стамбульским клубом в переходе, однако переезд Арсена был заблокирован его отцом.


Малафеев Дзюба Захарян Зенит Динамо
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