"Обращались ли ко мне из "Спартака"? Были моменты, но не как к главному тренеру. Звали помощником, звали в систему клуба, в "Спартак-2". Но каждый раз кто-то тормозил процесс изнутри. Сейчас, думаю, этих людей нет в "Спартаке". Поэтому смотрю вперед с позитивом. Кто-то из команды Федуна тормозил процесс? Думаю, да. Но точно не знаю, доходила ли до него эта информация. Три раза выходили на меня - и три раза давался отбой. Это точно", - цитирует Шалимова "Матч ТВ".
Игорь Шалимов возглавлял "Краснодар" с октября 2016 по апрель 2018 года. Под его руководством краснодарская команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила. В первом сезоне при Шалимове "быки" финишировал на 4 месте. После непродолжительного периода работы в "Ахмате", в августе 2021 года специалист подписал двухлетний контракт с "Уралом". По итогам прошлого сезона уральская команда заняла 12 место в РПЛ. 8 августа 2022 года тренер был уволен из клуба по причине провального "шмелями" начала сезона: проигрыш всех четырех стартовых матчей.
Шалимов: "Спартак" три раза выходил на меня - и три раза давался отбой
Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов рассказал о возможности возглавить московский "Спартак".
Фото: ФК "Урал"