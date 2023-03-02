Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Реал Мадрид
23:00
БарселонаНе начат
П1 2X 3.6П2 4.1
Реклама лига ставок Сделать ставку

Шалимов: "Спартак" три раза выходил на меня - и три раза давался отбой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов рассказал о возможности возглавить московский "Спартак".
Фото: ФК "Урал"
"Обращались ли ко мне из "Спартака"? Были моменты, но не как к главному тренеру. Звали помощником, звали в систему клуба, в "Спартак-2". Но каждый раз кто-то тормозил процесс изнутри. Сейчас, думаю, этих людей нет в "Спартаке". Поэтому смотрю вперед с позитивом. Кто-то из команды Федуна тормозил процесс? Думаю, да. Но точно не знаю, доходила ли до него эта информация. Три раза выходили на меня - и три раза давался отбой. Это точно", - цитирует Шалимова "Матч ТВ".

Игорь Шалимов возглавлял "Краснодар" с октября 2016 по апрель 2018 года. Под его руководством краснодарская команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила. В первом сезоне при Шалимове "быки" финишировал на 4 месте. После непродолжительного периода работы в "Ахмате", в августе 2021 года специалист подписал двухлетний контракт с "Уралом". По итогам прошлого сезона уральская команда заняла 12 место в РПЛ. 8 августа 2022 года тренер был уволен из клуба по причине провального "шмелями" начала сезона: проигрыш всех четырех стартовых матчей.


Шалимов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Писарский: считаю, что у футболистов абсолютно заслуженные зарплаты
Президент "Оренбурга" - о новом контракте защитника Стаматова: продление? Придет время, примем решение
Прохин - о легионерах: без них легче. Когда команда русскоязычная, коллектив не делится на группы
Журналист Адриен Гренье: Неймар может успеть восстановиться к ответному матчу 1/8 финала ЛЧ с "Баварией"
Шалимов: "Спартак" три раза выходил на меня - и три раза давался отбой 4
The Times: "Челси" возобновил интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Гвардиолу
Ломовицкий - о вылете "Рубина" в Первую лигу: я плакал. Было очень обидно
The Sun: Месси подарит 35 золотых iPhone партнерам по сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022 в Катаре
ЭСК поддержал решение Иванова не назначать пенальти в ворота "Спартака" в кубковом матче с "Локомотивом" 4
ЭСК РФС: судья Иванов ошибочно засчитал второй гол "Спартака" в ворота "Локомотива" 27
Шишкин – о зарплатах во Второй Лиге: если команда "под задачу", средние зарплаты – от 50 до 100 тысяч
Нападающий "Локомотива" Педриньо обвинен в домашнем насилии 2
Член совета директоров "Динамо" Гафин: рассматривали ли мы вариант с подписанием Дзюбы зимой? Никогда
Дивеев – о хейте в соцсетях: один человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы – что я красавец
Тренер "Тоттенхэма" Стеллини – о вылете из Кубка Англии: когда проигрываешь такие матчи, значит, что-то пошло не так