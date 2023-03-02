- Я не знаю, что будет в будущем, и получит ли "Локомотив" предложение по трансферу Худякова в ближайшее время, но я надеюсь, что такое будет возможно, - приводит комментарий Шпинева Metaratings.ru.
19-летний вратарь "Локомотива" Даниил Худяков дебютировал за основной состав столичного коллектива в сентябре 2021 года против "Химок" (0:0). С того момента россиянин провел за "железнодорожников" 33 поединка, в которых пропустил 60 голов. В активе Даниила 6 сухих матчей. В текущем сезоне Худяков сыграл в 18 встречах, где мяч в его воротах побывал 34 раза, еще два матча воспитанника москвичей провел на ноль. Сегодня экс-наставник вратарей Александр Криворучко заявил, что за игрой Худякова следит английский "Манчестер Сити".
Агент: надеюсь, что "Локомотив" в ближайшее время получит предложение по трансферу Худякова
Агент российского вратаря "Локомотива" Даниила Худякова Вадим Шпинев высказался о возможных предложениях по игроку от других клубов.
Фото: ТАСС