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"Факел" и "Химки" установили антирекорд сезона 2022/23 по точности передач в стартовом матче 18-го тура

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Матч "Факела" и "Химок" стал антирекордным по точности передач в текущем сезоне.
Фото: ФК "Химки"
Матч между командами стал первым в 18-м туре РПЛ, которым после зимнего перерыва возобновляется сезон 2022/23. Встреча завершилась ничейным результатом (1:1). На гол Маркоса Гильерме в конце первого тайма ответил Георгий Гонгадзе.

Совокупная точность передач обеих команд в этой встрече составила 58,1% - это антирекордный результат для текущего сезона. Примечательно, что кроме этого матча в топе еще две встречи с участием воронежского клуба.

Источник: телеграм-канал журналиста Александра Дорского


Химки Факел
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