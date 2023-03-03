"Факел" и "Химки" установили антирекорд сезона 2022/23 по точности передач в стартовом матче 18-го тура

Матч "Факела" и "Химок" стал антирекордным по точности передач в текущем сезоне.

Фото: ФК "Химки"

Матч между командами стал первым в 18-м туре РПЛ, которым после зимнего перерыва возобновляется сезон 2022/23. Встреча завершилась ничейным результатом (1:1). На гол Маркоса Гильерме в конце первого тайма ответил Георгий Гонгадзе.



Совокупная точность передач обеих команд в этой встрече составила 58,1% - это антирекордный результат для текущего сезона. Примечательно, что кроме этого матча в топе еще две встречи с участием воронежского клуба.



Источник: телеграм-канал журналиста Александра Дорского