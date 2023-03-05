- После победы "Зенита" над Нижним борьба за золото окончена? Нет. Еще 12 игр. В футболе все возможно, "Зенит" может потерять очки, -приводит мнение Литвинова "РБ Спорт".
Вчера "Спартак" у себя дома не сумел обыграть "Урал". Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что 21-летнему российскому хавбеку Руслану Литвинову удалось отметиться двумя забитыми мячами. В этот же день действующий чемпион и лидер текущего розыгрыша РПЛ "Зенит" разгромно обыграл "Пари НН", отправив в ворота команды Артема Горлова три гола. Таким образом, после 18-го тура российского первенства отставание столичного коллектива от петербуржцев выросло до 8-им очков. В следующим туре команда Гильермо Абаскаля у себя дома примет воронежский "Факел", находящийся на 14 месте, а "Зенит" также дома сыграет против одного из аутсайдеров "Химок".
Литвинов: чемпионская гонка еще не окончена. "Зенит" может потерять очки
Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК " Спартак"