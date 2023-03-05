- Когда Дзюба в форме, он очень интересный игрок. Вчера Артем провел выдающийся матч. Это один из лучших нападающих РПЛ, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт."
34-летний центрфорвард "Локомотива" Артем Дзюба забил свои первые голы в РПЛ после возвращения из турецкой Суперлиги. Россиянин сумел отправить три мяча в сетку ворот "Ростова", команды своего бывшего наставника Валерия Карпина. Теперь на счету экс-игрока "Зенита" и "Спартака" 151 гол в 391 матче в рамках российского первенства. Это уже второй хет-трик Дзюбы в ворота команды Карпина. Ранее форвард, играя за "Зенит", помог петербуржцам разгромить "Ростов" (6:1) в сезоне 2019/2020. В этом сезоне это уже 4-й мяч Артема. Ранее, выступая за "Адану Демирспор", Дзюба отметился точным попаданием в матче против "Фенербахче" (2:3).
Рианчо: Дзюба провел выдающийся матч против "Ростова"
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился мыслями по поводу игры форварда "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"