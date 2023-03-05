"Он как голеадор-киллер, который выходит и делает свою работу! Костя всегда нацелен на результат. Это его работа. Игровое время Кости? Он никогда не жалуется. Дали двадцать минут, значит надо забить за двадцать. Дали десять, значит за десять", - цитирует Сафонова "СЭ".
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче 18-го тура РПЛ. Счет оставался ничейным до конца встречи. На 91-й минуте победу для бело-голубых вырвал Константин Тюкавин, начинавший игру на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне в активе Тюкавина 25 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами.
Агент Тюкавина: Костя как голеадор-киллер — выходит и делает свою работу
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал победный гол его клиента в ворота "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Динамо"