- Первым дело Курбан Бердыев сказал, что будет обращать внимание на все детали, мелочи, поэтому сразу было понятно, что будет серьезная подготовка не только в физическом плане, но и моральном. Сразу подготовил, что будет серьезная работа, с первого дня старались принять это. Стиль игры при Бердыеве? Какой-то баланс между атакующим футболом и игрой от защиты, не сверхоткрытый и не "автобус".
Напомним, Курбан Бердыев, который не работал в России с 2019 года, когда был уволен из казанского "Рубина", вернулся в Российскую Премьер-Лигу этой зимой, подписав контракт с футбольным клубом "Сочи". Первым матчем известного тренера во главе южан в рамках чемпионата России стала домашняя встреча с московским ЦСКА. Сочинцы смогли одержать "сухую" победу над армейцами, забив команде Владимира Федотова два безответных мяча, оба из которых оказались на счету нападающего Луки Джорджевича.
Источник: "ТАСС"
Юсупов - о стиле игры Бердыева: какой-то баланс между атакующим футболом и игрой от защиты. Не "автобус"
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов рассказал о работе с новым главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
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