- Новый контракт? Честно, мне нечего сказать. У меня долгий контракт, поэтому сейчас даже не думаю об этом. Стараюсь помогать "Динамо", а как будет дальше — посмотрим. Конечно, свое ближайшее будущее связываю с "Динамо", у меня контракт.
26-летний Даниил Фомин выступает за московское "Динамо" с 2020 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне полузащитник, который является капитаном "Динамо", отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 25 матчах за москвичей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.
Источник: Sport24
Фомин: новый контракт с "Динамо"? Сейчас даже не думаю об этом
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин рассказал о своем будущем в московской команде.
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