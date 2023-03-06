- Я очень рад вернуться на поле после травмы и долгого перерыва. Матч был трудным, многое не получилось, но здорово, что мы смогли победить. Отлично себя чувствую, постараюсь как можно быстрее набрать игровую форму, - приводит комментарий Норманна "РБ Спорт".
В 18-м туре "Динамо" дома удалось в компенсированное время вырвать победу у "Крыльев Советов" благодаря точному удару российского центрфорварда Константина Тюкавина. В матче случилось еще одно примечательное событие для динамовцев. После долго восстановления от травмы на футбольное поле вернулся 26-летний норвежец Матиас Норманн, играющий на позиции опорного хавбека. В этом сезоне футболист провел за столичный коллектив, куда он перебрался только летом 2022 года, 7 поединков – 5 в РПЛ и 2 в Кубке России.
В матче 12-го тура против ЦСКА (1:1) Матиас получил травму и больше не принимал участие в играх. Норманн известен в России также по выступлениям за "Ростов". За команду Валерия Карпина норвежец провел 56 встреч, в которых сумел отметиться 2 точными попаданиями и 8 голевыми передачами.
Норманн – о возвращении после травмы: отлично себя чувствую, постараюсь как можно быстрее набрать игровую форму
Норвежский футболист "Динамо" Матиас Норманн поделился мыслями по поводу своего возвращения на футбольное поле в матче против "Крыльев Советов" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"