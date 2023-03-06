– Был период, когда в сборную кроме Георгия Джикии никого не вызывали. Поэтому для Луки Каттани [экс-спортивный директор красно-белых] я поставила задачу скомплектовать команду так, чтобы взрослые и молодежные сборные России состояли из значительного числа спартаковцев. Он выполнил эту задачу за полгода, – цитирует супругу бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Metaratings.
6 марта пресс-служба РФС опубликовала перечень футболистов, которых главный тренер национальной сборной Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор в марте. Напомним, в рамках УТС россияне сыграют 23 марта в Тегеране с Ираном. На 27 марта предварительно запланирован домашний матч со сборной Ирака в Сочи.
Помимо десяти игроков "Спартака", отметим присутствие среди вызванных игроков выступающих за рубежом полузащитников Алексея Миранчука и Александра Головина. Они не привлекались в сборную России на последние товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном.
Зарема Салихова: Каттани за полгода выполнил задачу по увеличению числа спартаковцев в сборной России
Зарема Салихова отреагировала на включение сразу 10 представителей "Спартака" в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор.
Фото: ФК "Спартак"