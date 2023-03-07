– Я был уверен, что Дзюба поможет "Локомотиву". Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем – с голевым чутьем, техникой, игрой головой и умением забить.
Среди российских нападающих Дзюбе нет равных. Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав "Спартака". Дай бог, чтобы Александр к тридцати годам набрал те навыки, которые есть у Артема. Повторюсь, Дзюба поможет "Локомотиву". Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России, – цитирует Орлова Sport24.
Накануне тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав национальной команды, в котором не оказалось нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы. 34-летний ветеран оформил хет-трик в минувший уик-энд в выездном матче чемпионата России с "Ростовом" (3:1). До этого ему не удавалось отличиться в четырех играх кряду в составе "железнодорожников" – двух товарищеских и двух кубковых со "Спартаком".
Орлов: среди наших нападающих Дзюбе нет равных. Соболев пока даже не может попасть в основной состав "Спартака"
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру новичка "Локомотива" Артема Дзюбы и сравнил его с нападающим "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: Globall Look Press