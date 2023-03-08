"Любой футболист рассчитывает получить вызов в сборную, я не исключение - если вызовут, я, конечно, поеду. Мне хочется быть среди лучших, буду ради этого делать все возможное, независимо от того, против какой команды будем играть... До какого возраста планирую играть? До тех пор, пока буду помогать команде. Есть контракт, который хочу отрабатывать по полной, чтобы руководство было мною довольно, как и тренер. Нет смысла говорить о возрасте, я чувствую себя отлично, много работаю и стараюсь демонстрировать хороший футбол. Понятно, иногда у меня бывают ошибки, но их нет только у тех, кто ничего не делает. Со своей стороны я буду пахать, как и делал это всю жизнь, чтобы помогать команде", - цитирует Шунина "РБ Спорт".
Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на тренировочный сбор национальной команды. В список из 41 фамилии попал 36-летний вратарь "Динамо" Антон Шунин. В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана. 27 марта на стадионе "Фишт" в Сочи должна пройти контрольная игра сборной России со сборной Ирака.
Шунин является воспитанником московского "Динамо". Он провел на "бело-голубых" 281 игру в РПЛ, в которых пропустил 311 голов. Также в активе Антона 97 сухих матча. В текущем сезоне Шунин отыграл 17 встреч за москвичей в рамках российского первенства, в которых пропустил 19 голов. Контракт игрока с "Динамо" рассчитан до конца июня 2024 года.
Шунин: иногда у меня бывают ошибки - их нет только у тех, кто ничего не делает
Голкипер столичного "Динамо" Антон Шунин в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Ирана. Также 36-летний вратарь заявил, что не задумывается о завершении карьеры.
Фото: Globall Look Press