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Агент Чернова - о травме игрока: сборной России, наверное, нужны полностью дееспособные футболисты

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Агент защитника московского "Спартака" Никиты Чернова Вадим Шпинев прокомментировал включение своего клиента в расширенный список национальной сборной.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне сложно сказать по поводу того, поедет ли он в расположение сборной или нет. В расположении сборной, наверное, нужны футболисты, дееспособные полностью. Сбор короткий, он меньше десяти дней. Решение будет принимать главный врач и, конечно, главный тренер сборной Валерий Георгиевич - приезжать или нет Никите", - приводит слова Шпинева Metaratings.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на тренировочный сбор национальной команды. В список из 41 фамилии был включен защитник "Спартака" Никита Чернов, получивший повреждение в матче 18 тура РПЛ против "Урала" (2:2). Сообщалось, что он выбыл из-за повреждения задней поверхности бедра минимум на 3 недели.

В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана. 27 марта на стадионе "Фишт" в Сочи должна пройти контрольная игра сборной России со сборной Ирака.


Чернов Н Спартак Сборная России
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