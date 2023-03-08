"Мне сложно сказать по поводу того, поедет ли он в расположение сборной или нет. В расположении сборной, наверное, нужны футболисты, дееспособные полностью. Сбор короткий, он меньше десяти дней. Решение будет принимать главный врач и, конечно, главный тренер сборной Валерий Георгиевич - приезжать или нет Никите", - приводит слова Шпинева Metaratings.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на тренировочный сбор национальной команды. В список из 41 фамилии был включен защитник "Спартака" Никита Чернов, получивший повреждение в матче 18 тура РПЛ против "Урала" (2:2). Сообщалось, что он выбыл из-за повреждения задней поверхности бедра минимум на 3 недели.
В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана. 27 марта на стадионе "Фишт" в Сочи должна пройти контрольная игра сборной России со сборной Ирака.
Агент Чернова - о травме игрока: сборной России, наверное, нужны полностью дееспособные футболисты
Агент защитника московского "Спартака" Никиты Чернова Вадим Шпинев прокомментировал включение своего клиента в расширенный список национальной сборной.
Фото: ФК "Спартак"