- Посмотрим, что будет дальше. Я за открытость. Я бы с удовольствием объяснил какие-то моменты. Сейчас система сдвигается с мертвой точки, - приводит слова Карасев "Чемпионат".
43-летний рефери из Москвы Сергей Карасев, который с 2010 года входит в список арбитров ФИФА, в этом сезоне провел 13 поединков – 11 в РПЛ и 2 в Кубке России. В них россиянин сумел отметиться 48 желтыми, 2 красными карточками, а также 5 11-метровыми. Москвич в текущем розыгрыше РПЛ работал на таких матчах как ЦСКА - "Спартак" (2:2), "Динамо" - "Зенит" (0:2), "Ростов" - "Спартак" (4:2) и "Ростов" - "Локомотив" (1:3). Всего за карьеру на счету Сергея 452 обслуженных матчей, в который Карасев показал 1810 желтых, 106 красных карточек. Также арбитр назначил 176 пенальти.
Судья Карасев: я за открытость. Я бы с удовольствием объяснил какие-то моменты
Российский рефери Сергей Карасев поделился мнением по поводу практики послематчевых комментариев арбитров.
Фото: РФС