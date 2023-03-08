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Судья Карасев: я за открытость. Я бы с удовольствием объяснил какие-то моменты

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Российский рефери Сергей Карасев поделился мнением по поводу практики послематчевых комментариев арбитров.
Фото: РФС
- Посмотрим, что будет дальше. Я за открытость. Я бы с удовольствием объяснил какие-то моменты. Сейчас система сдвигается с мертвой точки, - приводит слова Карасев "Чемпионат".

43-летний рефери из Москвы Сергей Карасев, который с 2010 года входит в список арбитров ФИФА, в этом сезоне провел 13 поединков – 11 в РПЛ и 2 в Кубке России. В них россиянин сумел отметиться 48 желтыми, 2 красными карточками, а также 5 11-метровыми. Москвич в текущем розыгрыше РПЛ работал на таких матчах как ЦСКА - "Спартак" (2:2), "Динамо" - "Зенит" (0:2), "Ростов" - "Спартак" (4:2) и "Ростов" - "Локомотив" (1:3). Всего за карьеру на счету Сергея 452 обслуженных матчей, в который Карасев показал 1810 желтых, 106 красных карточек. Также арбитр назначил 176 пенальти.


Карасев
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