- Ренан очень хорошее впечатление производит. Великолепная левая нога, это важно для начала атаки — есть и длинная, и короткая передача. Нагловатый, проверяет между ног. Фактурный парень, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".
"Зенит" разгромно обыграл "Пари НН" со счетом 3:0. В основе петербуржцев вышел 19-летний защитник из Бразилии Роберт Ренан. Для футболиста этот матч стал первым в сине-бело-голубой футболке. Роберт провел на футбольном поле все 90 минут и сумел отметиться рядом обводок и обостряющих передач. Для Ренана матч с нижегородцами стал 14 на взрослом уровне. Примечательно, что ранее новобранец команды Сергея Семака выступал на позиции нападающего. Недавно бразилец получил свой первый вызов в главную команду своей страны.
Шалимов: Ренан очень хорошее впечатление производит. Нагловатый, проверяет между ног
Известный российский тренер Игорь Шалимов дал оценку дебюту бразильского новичка "Зенита" Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"