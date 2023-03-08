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Шалимов: Ренан очень хорошее впечатление производит. Нагловатый, проверяет между ног

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Известный российский тренер Игорь Шалимов дал оценку дебюту бразильского новичка "Зенита" Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"
- Ренан очень хорошее впечатление производит. Великолепная левая нога, это важно для начала атаки — есть и длинная, и короткая передача. Нагловатый, проверяет между ног. Фактурный парень, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".

"Зенит" разгромно обыграл "Пари НН" со счетом 3:0. В основе петербуржцев вышел 19-летний защитник из Бразилии Роберт Ренан. Для футболиста этот матч стал первым в сине-бело-голубой футболке. Роберт провел на футбольном поле все 90 минут и сумел отметиться рядом обводок и обостряющих передач. Для Ренана матч с нижегородцами стал 14 на взрослом уровне. Примечательно, что ранее новобранец команды Сергея Семака выступал на позиции нападающего. Недавно бразилец получил свой первый вызов в главную команду своей страны.


Шалимов Ренан Зенит
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