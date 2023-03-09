- "Зенит" достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам "Газпрома". У кого больше ресурсов, тот и командует. Кто богаче: "Зенит" или "Спартак"? Конечно, сине-бело-голубы богаче красно-белых. Если бы "Газпром" спонсировал "Спартак", они бы выиграли десять чемпионств.
"Газпром" является многолетним титульный спонсором "Зенита", который одержал победу в четырёх последних розыгрышах Российской Премьер-Лиги. "Спартак" также спонсируется нефтедобывающей компанией "Лукойл", которая приобрела 100% акций красно-белых летом 2022 года у бывшего владельца московской команды Леонида Федуна. "Спартак" последний раз становился чемпионом РПЛ в 2017 году, когда клуб возглавлял итальянский тренер Массимо Каррера.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: если бы "Газпром" спонсировал "Спартак", они бы выиграли десять чемпионств
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что "Спартак" мог бы выиграть десять чемпионств в РПЛ, если бы их спонсором был "Газпром".
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