- Думаю, Марцела Личку позовут в большие клубы России. И он будет в них работать. Почему нет? Он хороший парень. Если соглашаться, то в Москву или Петербург. Это большие, красивые города. Я бы тоже не пошел в "Краснодар". Это не такой интересный клуб.
Чешский специалист Марцел Личка возглавляет уральский "Оренбург" с 2023 года. Тренер мог перейти на работу в "Краснодар" зимой 2023 года, однако принял решение остаться в своей действующей команде. Под руководством Лички "Оренбург" в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав после 19 сыгранных матчей 28 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: Личку позовут большие российские клубы. Если соглашаться, то в Москву или Петербург, "Краснодар" - не то
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела выразил уверенность, что наставник "Оренбурга" Марцел Личка в будущем сможет работать в больших европейских клубах.
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