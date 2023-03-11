- После рестарта "Спартак" — самая конкурентоспособная команда. Из всех команд они ближе всех по уровню игры к "Зениту", - приводит мнение Калинина "РБ Спорт".
Спартак обыграл "Факел" с Калининым в составе со счетом 3:2. Благодаря этому результату столичный коллектив сократил отставание от "Зенита", находящегося на 1-й строчке, до 5 баллов. Отметим, что свою игру 19-го тура петербуржцы проведут завтра. В соперниках – "Химки".
"Спартак" и "Зенит" в этом сезоне встречались 4 раза. Три победы у "Зенита". Команда Сергея Семака обыграла москвичей в Суперкубке России (4:0), в РПЛ (2:1) и в Кубке России (0:0, 4:2 пен.). "Спартак" сумел одержать разгромную победу в Кубке России со счетом 3:0.
Игрок "Факела" Калинин: "Спартак" ближе всех к "Зениту" по уровню игры
Российский футболист "Факела" Игорь Калинин поделился мнением об игре "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Урал"